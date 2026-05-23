TSV Köngen hält Schritt im Titelkampf – Nullnummer in Geislingen

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der Landesliga, Staffel 2, ging es bei der heutigen Fortsetzung des 28. Spieltags emotional hoch her. Während an der Tabellenspitze der Druck auf den Spitzenreiter unaufhörlich wächst, kämpfen die Mannschaften im Tabellenkeller mit purer Leidenschaft um jeden wichtigen Punkt.

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1. FC Eislingen hat sich durch das 1:1 die Aufstiegschancen wohl endgültig verspielt. Bereits nach sieben Minuten traf Tobias Hörger für den FV Sontheim/Brenz zur frühen Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang Eislingens Stürmer Aykut Durna mit seinem 26. Saisontor der Ausgleich per Kopfball. Nach dem Seitenwechsel wollte kein weiterer Treffer mehr fallen, sodass es zur Punkteteilung kam. ---

Was für ein Abend in Bad Boll. TSV Bernhausen erwischte den klar besseren Start und führte durch Ivan Matanovic (15.) und Antun Stegl (34.) früh mit 2:0. Yannick Ruther verkürzte in der 39. Minute auf 1:2, doch nur zwei Minuten später stellte Mihael Tomic den alten Abstand wieder her. Lange sprach vieles für die Gäste, ehe die Partie in der Schlussphase völlig kippte. Francisco Römpfer traf in der 87. Minute zum 2:3, Baran Ates erzwang in der 90. Minute sogar das 3:3. Doch Bernhausen hatte das letzte Wort. Andreii Shamenko erzielte in der 90.+5 Minute den späten Siegtreffer zum 3:4. Für Bad Boll ist diese Niederlage ein brutaler Schlag im Rennen um die vorderen Plätze. Bernhausen dagegen bleibt mit 51 Punkten mittendrin und zeigte große Widerstandskraft.

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In Sindelfingen tobte ein Spiel, das kaum Luft zum Atmen ließ. TSV Ehningen legte mit Lars Jäger (11.) und Tino Dannecker (18.) furios los, doch Artan Ademi verkürzte in der 20. Minute auf 1:2. Kurz vor der Pause glich Andre Simao in der 41. Minute zum 2:2 aus. Als Max Brendle in der 60. Minute sogar das 3:2 für VfL Sindelfingen erzielte, schien der Tabellenführer plötzlich zu taumeln. Doch Ehningen reagierte wie ein Spitzenreiter. Gabriel Körtge Corral traf in der 77. Minute zum 3:3, dann übernahm Lars Jäger endgültig die Bühne: mit dem 3:4 in der 85. Minute und dem 3:5 in der 90.+5 Minute. Dieser Auswärtssieg hat große Wucht. Ehningen steht nun bei 57 Punkten und setzte ein klares Zeichen im Aufstiegsrennen. Sindelfingen verkaufte sich mutig, blieb am Ende aber mit leeren Händen zurück.

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Vor 150 Zuschauern entwickelte sich eine intensiv geführte Partie, in der der Aufsteiger TSV Köngen seiner Favoritenrolle knapp gerecht wurde. Die Gastgeber der TSVgg Plattenhardt warfen alles in die Waagschale, mussten sich am Ende jedoch der Effizienz der Gäste geschlagen geben. Das entscheidende Tor fiel in der zweiten Halbzeit: In der 51. Minute erzielte Nikita Jason Hindennach den Treffer zum 0:1-Endstand. ---

Das Kellerduell zwischen dem SC Geislingen und dem Absteiger TV Echterdingen zog 270 Zuschauer an, bot jedoch trotz leidenschaftlicher Zweikämpfe keine Tore. Beide Mannschaften agierten defensiv diszipliniert, schafften es jedoch nicht, den entscheidenden Punch im gegnerischen Strafraum zu setzen, sodass es beim 0:0-Unentschieden blieb. ---

Vor 88 Zuschauern feierte der SV Waldhausen einen souveränen Heimsieg gegen den FV Spfr Neuhausen. Die Hausherren zeigten eine entschlossene Leistung und gingen bereits in der 22. Minute durch das Tor von Jeffrey Janik mit 1:0 in Führung. Noch vor dem Seitenwechsel bauten die Waldhausener ihren Vorsprung aus, als Michael Schiele in der 39. Minute zum 2:0 traf. Den Schlusspunkt einer emotionalen Begegnung setzte Tim Eckstein in der 73. Minute mit dem Treffer zum 3:0-Endstand. ---

Morgen, 15:00 Uhr MTV Stuttgart MTV Stgt SV Böblingen SV Böblingen 15:00 PUSH

MTV Stuttgart hat mit dem 3:1 in Waldstetten ein starkes Lebenszeichen gesendet und sich auf 27 Punkte verbessert. Die Lage bleibt kritisch, aber nicht hoffnungslos. Zuhause gegen SV Böblingen bietet sich nun die Chance, weiter Boden gutzumachen. Gerade nach dem Sieg zuletzt dürfte der Glaube in der Mannschaft wieder deutlich größer sein. Böblingen verlor daheim 0:1 gegen Eislingen und steht bei 38 Punkten. Das ist ein Polster, aber noch kein Freifahrtschein. Der User-Hinweis, dass bis Rang neun noch Abstiegsangst herrscht, gibt dieser Partie zusätzliche Schärfe. Böblingen will nicht tiefer hineingezogen werden, MTV Stuttgart braucht jeden Erfolg. Das verspricht ein zähes, emotionales Spiel. ---

Morgen, 15:00 Uhr GSV Maichingen Maichingen TSGV Waldstetten Waldstetten 15:00 PUSH

Für GSV Maichingen war das 1:7 in Ehningen ein schwerer Schlag. Mit 36 Punkten steht die Mannschaft in einer Zone, in der der Blick nach unten unangenehm bleibt. Nun kommt mit TSGV Waldstetten ein Gegner, der ebenfalls angeschlagen ist. Die 0:2-Niederlage im Nachholspiel in Köngen und das 1:3 gegen MTV Stuttgart haben Waldstetten im Aufstiegsrennen hart getroffen. Gerade deshalb ist diese Partie hochinteressant. Waldstetten braucht einen Sieg, um im Rennen um die Spitze nicht endgültig an Boden zu verlieren. Maichingen dagegen will nach dem Debakel eine Reaktion zeigen und sich von der Gefahrenzone fernhalten. Beide Mannschaften stehen unter Druck, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Genau das macht diese Begegnung so explosiv.