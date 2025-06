TSV Köngen hält Kurs, Eislingen bleibt dran – Frickenhausen explodiert

---

Die Gäste legten los wie die Feuerwehr: Toni Panne traf bereits in der 2. Minute zur Führung. Türkspor konterte couragiert – Alperen Kidik verwandelte in der 12. Minute einen Foulelfmeter zum Ausgleich. Doch Köngen blieb tonangebend: Max Schlotterbeck traf nach einem Eckball per Kopf zum 2:1 (22.), ehe Domenic Brück (36.) und erneut Schlotterbeck (56.) für klare Verhältnisse sorgten. Der Tabellenführer zeigte sich effizient und nervenstark. ---

Plochingen präsentierte sich abgeklärt und treffsicher: Stefan Padberg (14.) und Patrick Warth (21.) legten früh vor. Berkheim kam durch Alexandros Dallas (29.) zum Anschluss, doch Lucas Gehret (66.) und erneut Warth (73.) stellten auf 4:1. Oliver Wamslers Treffer in der 76. Minute war nur noch Ergebniskosmetik. Der FV machte damit einen großen Schritt in Richtung gesicherter Mittelfeldplatz. ---

Ein wahres Spektakel bot der Verfolger aus Eislingen: Bereits nach acht Minuten stand es nach Treffern von Renner (1.) und Cseri (4., 8.) sowie Hodzic (18.) 4:0. Doch Catania kämpfte sich zurück: Potenza (37.) und Trumino (47., 65.) brachten die Gäste gefährlich nahe. Erst ein später Treffer von Salih Egrlic (90.) sicherte Eislingen den verdienten, aber mühsamen Sieg. Der 1. FC bleibt Köngen auf den Fersen. ---

Die Gäste aus Geislingen erwischten den besseren Start: Bastian Jani traf per Foulelfmeter zur Führung (6.). Oberboihingens Marvin Schweizer glich zwar aus (21.), doch erneut Jani (61.) und ein Doppelpack von Marvin Herbinger (63., 86.) entschieden die Partie vorzeitig. Steffen Honigmanns Treffer in der Nachspielzeit (90.) kam zu spät. Geislingen sammelt wichtige Punkte im Abstiegskampf. ---

Ebersbach bestätigte seine starke Rückrunde eindrucksvoll: Felix Weisl traf in der 15. Minute zur Führung, ehe Laurin Zimmermann (38.) und Jozef Kqiraj (44.) noch vor der Pause auf 3:0 stellten. Weisl legte in der 60. Minute nach, Donzdorfs Ehrentreffer durch Tolunay Gedik (77.) hatte keine Auswirkung mehr. Die Gastgeber verteidigen souverän Rang drei. ---

Ein Offensivfestival in Frickenhausen: Darius Stehling eröffnete nach der Pause mit einem Doppelpack (47., 73.), dazwischen trafen Yannik Kynast (50.) und Sergio Portale (60.). Kynast legte mit seinem zweiten Treffer nach (76.), ehe Deizisau durch Nick Hamann (80.) zum Ehrentreffer kam. Claudio Portale stellte den Endstand her (85.). Frickenhausen glänzte in allen Mannschaftsteilen und rückt auf Rang vier vor. ---

Taktisch diszipliniert, aber ohne Durchschlagskraft – so lässt sich die Partie zwischen dem VfL Kirchheim und dem TSV Jesingen zusammenfassen. Beide Teams hatten ihre Möglichkeiten, aber klare Torchancen blieben rar. In einem Spiel ohne große Höhepunkte bleibt das torlose Remis leistungsgerecht. ---

In einem intensiven und hitzigen Duell brachte Jonas Herbst die Gäste früh in Führung (16.), ehe Berk Baybüyük ausglich (24.). Im zweiten Durchgang verwandelte David Govorušić in der 73. Minute einen Foulelfmeter zum 2:1 für Salach. In der Schlussphase wurde es turbulent: Gökdeniz Celik sah Gelb-Rot (82.), Baybüyük in der Nachspielzeit glatt Rot (91.). Heiningen verliert nicht nur das Spiel, sondern auch die Nerven – und fällt auf Rang fünf zurück.

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________