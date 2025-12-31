TSV Köngen gewinnt den Supercup 2025 beim SV Althengstett 🏆🏆🏆

Bei einem hervorragend organisierten Turnier sicherten sich die Fuchsgrubenkicker den Supercup in Althengstett.
Gespielt wurde mit fünf Feldspielern und einem Torspieler, umgeben von einer Rundumbande – beste Voraussetzungen für spannenden Budenzauber.
In der Vorrunde traten acht Mannschaften im Modus „Jeder gegen jeden“ an. Die Fuchsgrubenkicker belegten dabei einen starken zweiten Platz, knapp hinter dem Titelverteidiger SKV Rutesheim.
Im Halbfinale trafen die Grün-Weißen auf den Landesligisten VfL Nagold. Nach einem frühen Rückstand zeigte das Team große Moral und drehte die Partie durch Tore von Max Schlotterbeck und Dennis Vrljicak zu einem verdienten 2:1-Erfolg.
Im Finale wartete mit dem SKV Rutesheim der Tabellenführer der Landesliga Staffel 1 und amtierende Supercup-Sieger. In einem dramatischen Endspiel ging Rutesheim zunächst in Führung, doch Max Schlotterbeck glich zum 1:1 aus. In der Verlängerung brachte Max Herz seine Farben erstmals in Führung. Rutesheim kämpfte jedoch bis zum Schluss und konnte zum 2:2 ausgleichen, sodass die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen musste.
Dort behielten die Fuchsgrubenkicker die Nerven. Torhüter Fynn Köstle avancierte mit zwei gehaltenen Neunmetern und einem verwandelten Tor zum Man of the Match und wurde anschließend als bester Torhüter des Turniers ausgezeichnet.
Tim Fallscheer, Robin Hiller und Dennis Vrljicak trafen ebenfalls vom Punkt 💪🏻💪🏻💪🏻.
Ein überragender Auftritt der gesamten Mannschaft, die mit viel Spaß und Spielfreude den „Riesenpott“ mit nach Hause nehmen durfte. Ein großes Lob geht zudem an die Trainer Nick Widmann und Emilio Intemperante, die ihr Team optimal auf diesen Budenzauber vorbereitet hatten 💚💚💚.
