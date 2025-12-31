TSV Köngen gewinnt den Supercup 2025 beim SV Althengstett 🏆🏆🏆 Verlinkte Inhalte LL Württemberg St. 2 TSV Köngen

Bei einem hervorragend organisierten Turnier sicherten sich die Fuchsgrubenkicker den Supercup in Althengstett. Gespielt wurde mit fünf Feldspielern und einem Torspieler, umgeben von einer Rundumbande – beste Voraussetzungen für spannenden Budenzauber.

In der Vorrunde traten acht Mannschaften im Modus „Jeder gegen jeden“ an. Die Fuchsgrubenkicker belegten dabei einen starken zweiten Platz, knapp hinter dem Titelverteidiger SKV Rutesheim. Im Halbfinale trafen die Grün-Weißen auf den Landesligisten VfL Nagold. Nach einem frühen Rückstand zeigte das Team große Moral und drehte die Partie durch Tore von Max Schlotterbeck und Dennis Vrljicak zu einem verdienten 2:1-Erfolg.