TSV Köngen bleibt unantastbar – FC Frickenhausen feiert Offensivgala

Der Spitzenreiter wurde seiner Favoritenrolle erneut gerecht. Zwar gelang Catania durch Carmelo Trumino in der 67. Minute der Anschluss, doch der TSV Köngen ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Simon Prinz (30.) und Emilio Intemperante (46.) hatten früh vorgelegt. Toni Panne (82.) und Max Schlotterbeck (90.+1) besorgten schließlich den standesgemäßen Auswärtssieg. Köngen bleibt Tabellenführer – souverän und strukturiert. ---

Der FV Plochingen hat im direkten Duell gegen einen Konkurrenten aus dem unteren Mittelfeld einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren. Die Gäste präsentierten sich über 90 Minuten konzentriert und effizient. Egzon Huruglica brachte Plochingen in der 21. Minute auf Kurs, Lukas Werner erhöhte nach einem feinen Spielzug auf 2:0 (58.). Den Schlusspunkt setzte Patrick Warth nach einem Konter in der 83. Minute. Geislingen II blieb harmlos – und ist nun seit fünf Spielen ohne Sieg. ---

Der 1. FC Heiningen musste gegen defensiv organisierte Gäste Geduld beweisen. Die Erlösung brachte Yaya Pelayo Schwenk in der 83. Minute mit einem wuchtigen Schuss aus der Distanz. Nur sechs Minuten später erhöhte Safa Gürbüz (89.) nach schöner Kombination. Kirchheim hatte nur wenig entgegenzusetzen, zeigte aber zumindest defensiv eine verbesserte Struktur. Heiningen bleibt in Reichweite der Top drei – und zeigt sich in der entscheidenden Saisonphase gefestigt. ---

Ein offensiver Schlagabtausch endete mit einem verdienten Auswärtssieg für den 1. FC Frickenhausen. Die Gäste überzeugten durch Spielkontrolle und präzises Passspiel. Denis Köhler eröffnete die Torflut, ehe Fabian Weber nachlegte. Agron Gashi schnürte einen Doppelpack, bevor Sergio Portale den fünften Treffer markierte. Zwar traf Türkspor zweimal, doch die Defensivprobleme bleiben offensichtlich. Für Frickenhausen war es ein Sieg der Entschlossenheit – und der spielerischen Reife. ---

Salach begann stark, doch am Ende setzte sich die individuelle Klasse des SV Ebersbach durch. Nach dem frühen 0:1 durch Petar Vidovic (4.) antwortete Salach prompt mit Treffern von Aykut Durna (5.) und Umut Sat (12.). Doch die Gäste schlugen zurück: Luka Radojevic glich aus (16.), Felix Weisl traf zum 2:3 (68.), ehe Fabian Franke in der Nachspielzeit (90.+4) den Deckel draufmachte. Für Ebersbach war es ein Kraftakt – aber auch ein Beleg für die gewachsene mentale Stabilität. ---

Spieltext FC Donzdorf - TSV Berkheim

Donzdorf drohte lange eine bittere Heimpleite, doch ein später Treffer von Patrick Gaugel (86.) rettete zumindest einen Punkt. Zuvor hatte Berkheim durch Oliver Wamsler (14.) und Justin Patzer (28.) früh eine Zwei-Tore-Führung erspielt. Tobias Kögel (37.) brachte Donzdorf noch vor der Pause zurück, ehe es im zweiten Durchgang zu einer nervösen Partie wurde. Am Ende stand ein leistungsgerechtes Unentschieden, das keiner Seite wirklich weiterhilft – aber auch niemanden zurückwirft.

Der TSV Jesingen hat mit einer fulminanten Vorstellung seine Heimstärke eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Gegen einen über weite Strecken überforderten TSV Oberboihingen dominierte die Mannschaft von Trainer Cesare D’Agostino von Beginn an und schraubte das Ergebnis kontinuierlich in die Höhe. Argjend Shalaj eröffnete in der 26. Minute mit einem satten Linksschuss die Partie, ehe Sascha Flegel neun Minuten später nach einem Konter auf 2:0 erhöhte. Direkt nach der Pause traf Rodrigo Portela Pais per Distanzschuss zum 3:0 (49.). Oberboihingen fand auch in der zweiten Hälfte kein Mittel gegen die dynamischen Jesinger. So war es erneut Argjend Shalaj, der mit seinen Treffern in der 70. und 88. Minute den Endstand besorgte und damit einen lupenreinen Hattrick schnürte. Mit diesem überzeugenden Sieg rückt Jesingen vorübergehend auf Rang acht vor – und sendet ein klares Signal in Richtung gesichertes Mittelfeld. Oberboihingen hingegen musste nach der vierten Pleite in Folge einen herben Dämpfer im Kampf um Platz drei hinnehmen. ---

Der 1. FC Eislingen zeigt im Aufstiegsrennen weiter keine Schwächen und ließ dem abstiegsbedrohten TSV Deizisau keine Chance. In einer einseitigen Partie agierten die Gäste über 90 Minuten spielbestimmend und kamen verdient zu einem Kantersieg. Schon in der siebten Minute eröffnete Eislingen in Form Thomas Arngold das Torfestival. Danach kam lange nichts. Erst in der 52. Minute musste der Deizisauer Keeper erneut hinter sich greifen als Salih Egrlic einen Handelfmeter sauber verwandelte. Kurz darauf, in der 54. Minute, stand es 3:0, als Michael Brenner aus kurzer Distanz einschob. Nur vier Minuten später verwandelte Salih Egrlic einen Foulelfmeter sicher zum 0:4 (58.). Den Schlusspunkt setzte Haydar Öztürk mit einem satten Abschluss in der 74. Minute. Während Deizisau weiterhin tief im Abstiegssumpf steckt, festigt Eislingen mit nun 62 Punkten den zweiten Tabellenplatz – nur zwei Zähler hinter Spitzenreiter TSV Köngen. Der Showdown um die Meisterschaft bleibt damit hochspannend.

