TSV Köngen bleibt Spitzenreiter – Waldstetten und Neuhausen siegen

Vor 200 Zuschauern sah es zunächst nach einem Befreiungsschlag für Sontheim aus. Tobias Hörger brachte den Tabellenletzten in der 21. Minute mit 1:0 in Führung. Doch kurz vor der Pause schlug Bernhausen zurück: Mihael Tomic glich in der 42. Minute aus. Nach dem Seitenwechsel war der TSV spielbestimmend, und erneut war es Mihael Tomic, der in der 65. Minute mit seinem zweiten Treffer den 2:1-Endstand herstellte. Während Bernhausen durch den siebten Saisonsieg in der Spitzengruppe bleibt, wartet Aufsteiger Sontheim auch nach zehn Spielen weiter auf den ersten Punkt. ---

Ein dramatisches Duell erlebten die 270 Zuschauer in Geislingen. Trotz zahlreicher Chancen blieb die Partie lange torlos. In der 68. Minute sah Felix-Adrian Körber von Waldhausen nach einer Notbremse die Rote Karte, wenig später musste Geislingens Marvin Mayer mit Gelb-Rot vom Platz (89.). Als alles nach einem Remis aussah, sorgte Niklas Schwarzer in der fünften Minute der Nachspielzeit für den Lucky Punch und erzielte das 1:0 für die Gäste. ---

Sindelfingen feierte vor 150 Zuschauern einen fulminanten 5:0-Heimsieg. Tahir Bahadir eröffnete den Torreigen in der 29. Minute. Kurz vor der Pause verwandelte Gianluca Gamuzza zwei Foulelfmeter in der 45. und 45.+3 Minute zur 3:0-Führung. Nach dem Seitenwechsel blieb der VfL torhungrig: Tobias Kubitzsch traf in der 74. und 78. Minute doppelt und besiegelte den höchsten Saisonsieg der Sindelfinger. Mit nun 16 Punkten kletterte das Team ins gesicherte Mittelfeld, während Bad Boll nach der deutlichen Niederlage etwas an Boden verliert. ---

Der Aufsteiger aus Eislingen bleibt in der Erfolgsspur. Vor 70 Zuschauern brachte Aykut Durna den FCE in der 28. Minute in Führung. Korcan Sari erhöhte in der 71. Minute auf 2:0, ehe Mete Yalcin in der fünften Minute der Nachspielzeit den 3:0-Endstand herstellte. Eislingen feierte damit den siebten Saisonsieg und bleibt mit 21 Punkten im Titelrennen. Ehningen hingegen musste eine Niederlage hinnehmen, bleibt aber im oberen Tabellendrittel. ---

Vor 100 Zuschauern musste sich Aufsteiger Plattenhardt der starken Offensive aus Waldstetten beugen. Can-Luca Groiss war der Mann des Spiels: Er brachte die Gäste in der 18. Minute in Führung und legte in der 58. Minute mit seinem zweiten Treffer nach. Waldstetten dominierte über weite Strecken das Geschehen. Mit dem 2:0-Sieg bleibt das Team im Spitzenfeld, während Plattenhardt nach der sechsten Niederlage im unteren Tabellenbereich verharrt. ---

In einem spannenden Spitzenspiel behauptete sich Tabellenführer Köngen vor 150 Zuschauern knapp mit 3:2. Sven Dobler brachte den Aufsteiger in der 12. Minute in Führung, Yannik Kögler erhöhte in der 40. Minute auf 2:0. Nach der Pause traf Marvin Durst in der 69. Minute zum 3:0, doch Böblingen kam noch einmal zurück: Ein Eigentor von Maximilian Herz in der 81. Minute und ein Treffer von Agim Deskaj in der fünften Minute der Nachspielzeit sorgten für Spannung bis zum Schluss. Köngen rettete den Sieg über die Zeit und bleibt mit 25 Punkten Tabellenführer, während Böblingen trotz starker Moral ohne Punkt zurückreiste. ---

Der FV Neuhausen zeigte in Maichingen eine beeindruckende Leistung und gewann klar mit 5:1. David Govorušić eröffnete in der 8. Minute den Torreigen, Markus Fickeisen legte kurz vor der Pause in der 45. Minute nach. Michael Klauß verkürzte in der 64. Minute für Maichingen, doch danach spielten nur noch die Gäste: Nikita Schestakow traf in der 68. Minute, David Govorušić erhöhte in der 87. Minute und Giuliano D’Aleo stellte in der 89. Minute den Endstand her. Mit dem sechsten Saisonsieg bleibt Neuhausen oben dran, während Maichingen weiter im Tabellenkeller feststeckt. ---