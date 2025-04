TSV Köngen bleibt auf Kurs, 1. FC Eislingen zaubert

---

Mit einem Handelfmeter brachte Routinier Thomas Burkhardt die Gastgeber in Führung (21.), Finn Gerlinger legte nur fünf Minuten später nach (26.). Heiningen kam durch Kevin Vincek zwar noch vor der Pause zurück (44.), doch die zweite Hälfte blieb torlos – zumindest was Tore betrifft. Paul Heer sah in der 75. Minute wegen einer Notbremse die Rote Karte. Oberboihingen bleibt zu Hause eine Macht, Heiningen muss sich im Aufstiegskampf neu sortieren.

Frühe Führung, später Platzverweise – Ebersbach bleibt oben dran

Ein Blitzstart genügte dem SV Ebersbach/Fils, um die Weichen früh auf Sieg zu stellen: Petar Vidovic traf bereits in der ersten Minute zur Führung. In einer zunächst kontrollierten Partie erhöhte Fabio Brandner in der 66. Minute auf 2:0 – eine beruhigende Führung, die am Ende jedoch in ein hitziges Finale mündete. Moritz Roos (86.) und Jozef Kqiraj (90.) flogen bei Ebersbach mit Gelb-Rot vom Platz, Kirchheims Patrick Liebl sah sogar glatt Rot (90.). Ebersbach bleibt im Aufstiegsrennen, Kirchheim steckt weiter im Mittelfeld fest.

