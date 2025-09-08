TSV klettert durch Derby-Sieg auf Rang Zwei

Gleich nach der Halbzeitpause machte der TSV Bad Blankenburg Nägel mit Köpfen und spielte sich einen Treffer mustergültig heraus: Nach feiner Vorarbeit von Moritz Schauseil war Routinier Philipp Vofrei in der Zentrale im Stile eines Mittelstürmers zur Stelle und sorgte so für Jubel unter den zahlreichen Gästefans - 1:2 (48.). Als Robert Krämer nach einem Eckstoß zum Kopfball kam, lag das 1:3 in der Luft über dem gut gepflegten Grün (57.). Die Gastgeber hielten dagegen. Das Spiel ging standardschwanger weiter. Nach einem Freistoß von Tom Oschmann war TSV-Torhüter Wesley Beck aufmerksam und konnte den finalen Kopfball abfangen (60.). Sein Gegenüber Denis Kazmierczak bewahrte sein Team vor dem möglichen K.O.-Schlag, als er gegen Ben Schewior nach einem ruhenden Ball sich im 1-gegen-1 breit machte (62.). Mit der Einwechslung von Sebastian Köhne und Routinier Nico Keilhauer bließ der SV 1883 Schwarza zur Aufholjagd. Letzterer wurde von Niklas Pakstaitis übersehen, der letztendlich an Wesley Beck scheiterte und damit die große Chance auf das 2:2 liegen ließ (64.). Nun kochte es im Derby-Topf und das Match wurde ruppiger. Den nächsten Abwehrfehler der Männer aus dem Gemeindetal bestrafte der TSV Bad Blankenburg konsequent: Am Ende der spielerischen Lösung knallte Robert Krämer aus Nahdistanz das Spielobjekt zum vorentscheidenden 1:3 in die Maschen (81.). Dabei blieb es bis zum Abpfiff. Auf Grund einer Steigerung in der zweiten Spielhälfte verließ der TSV Bad Blankenburg das Spielfeld als verdienter Derby-Sieger und verbesserte sich in der Tabelle auf Tabellenplatz zwei.

Nach dem geplanten Torwartwechsel (1.) des Gastgebers ging es gleich zur Sache. Eine Eingabe von Paul Schmidt verpasste Jannik Spindler um ein Haar (5.). In der 6.Spielminute entschied Schiedsrichter Phillip Schaller (BSG Sormitztal Leutenberg) nach einer Schaltpause der Gäste auf Handstrafstoß - eine Sache für Tom Oschmann, der Wesley Beck im TSV-Tor bei der Verwandlung ohne Abwehrchance ließ - 1:0 (7.). Der TSV Bad Blankenburg musste sich nach diesem dicken Schnitzer erst einmal sammeln. In der 20.Spielminute testete dann auf der anderen Seite Marvin Pohlenz die Aufmerksamkeit von SV-Keeper Denis Kazmierczak mit einem Distanzschuss erstmals. Bei dem daraus resultierenden Eckstoß hatte Moritz Schauseil aus kurzer Entfernung eine gute Gelegenheit zum 1:1-Ausgleich (21.). Die Männer vom Hainberg versuchten sich über Standards in das Spiel zu kämpfen. Bei einem solchen landete der finale Kopfball von Jonas König deutlich über dem Tor (27.). Im Gegenzug verpasste Felix Mark per Kopf nach Eingabe durch Jannik Spindler auch sein Ziel (28.). Besser machte es Janek Hegewald. Er war in der 31.Spielminute eiskalt und präzise: Mit einem Flachschuss erzielte der 19-jährige TSV-Leistungsträger den 1:1-Ausgleich und profitierte dabei von einer missglückten Aktion in der Defensivabteilung der Hausherren. Bis zur Halbzeitpause konnte sich danach kein Team einen weiteren Treffer erarbeiten.