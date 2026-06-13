TSV Klein Scharrel krönt starke Saison mit Pokalsieg in Loy

– Foto: Sebastian Garcewski

Loy. Der TSV Klein Scharrel hat sich mit einem überzeugenden 3:1-Erfolg gegen Loy den Pokaltitel gesichert und damit eine ohnehin starke Saison mit einem weiteren Höhepunkt gekrönt. Vor rund 350 Zuschauern entwickelte sich eine intensive und emotionale Partie, in der die Gäste vor allem in der ersten Halbzeit ihre Klasse unter Beweis stellten.

Loy versuchte zwar, ins Spiel zu finden, hatte jedoch große Probleme mit der gut organisierten Defensive des TSV. Kurz vor der Pause erhöhte Gönnler auf 2:0 und sorgte für ausgelassene Stimmung im Lager der Gäste.

Von Beginn an übernahm der TSV die Kontrolle über das Spielgeschehen. Mit viel Ballbesitz, hoher Laufbereitschaft und konsequentem Pressing setzte Klein Scharrel die Gastgeber früh unter Druck. Die Belohnung ließ nicht lange auf sich warten: Top-Torjäger Julian Brumund brachte seine Mannschaft mit dem 1:0 in Führung und legte damit den Grundstein für den späteren Erfolg.

Die erste Halbzeit wurde von einer längeren Unterbrechung überschattet, nachdem sich Linienrichter Michael Möser vom TuS Elsfleth an der Wade verletzt hatte. Dank des kurzfristigen Einsatzes von Fabian Becker vom SWO, der an der Seitenlinie einsprang und die Spielleitung unterstützte, konnte die Partie ordnungsgemäß fortgesetzt werden. Kurz vor der Halbzeit nutze Klein Scharrel die Situation eiskalt aus: In der 44 Minute wurde Stiefkens mit einem langen Ball auf die Reise geschickt. Der Offensivspieler behielt die Nerven, lief allein auf das Tor zu und schob den Ball souverän zum 3:0 ins Netz. Der TSV Klein Scharrel, Loy sowie die Zuschauer bedanken sich herzlich bei Fabian Becker für seine spontane Unterstützung und wünschen Michael Möser eine schnelle und vollständige Genesung.

Mit dieser komfortablen Führung ging der TSV in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel wechselte Loy den Torhüter und zeigte sich deutlich verbessert. Die Gastgeber agierten mutiger und suchten nun häufiger den Weg nach vorne. Beide Mannschaften erspielten sich Chancen und boten den Zuschauern ein unterhaltsames Finale.

Für den Höhepunkt auf Seiten von Loy sorgte schließlich Mondorf. Mit einem sehenswerten Distanzschuss aus rund 20 Metern traf er unhaltbar ins rechte Eck und verkürzte auf 1:3.

Doch auch der TSV blieb gefährlich. Beinahe wäre die Entscheidung gefallen, als ein Schuss dem Loy-Keeper bereits unter dem Arm hindurchrutschte. Doch mit einer spektakulären Rettungsgrätsche kratzte ein Verteidiger den Ball in letzter Sekunde von der Linie und verhinderte das 4:1.

Loy gab sich trotz des Rückstands nicht auf und zeigte immer wieder gute Ansätze im Offensivspiel. Im letzten Drittel fehlte jedoch die notwendige Präzision, um die kompakte TSV-Defensive nochmals ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.

Als der Schiedsrichter die Partie schließlich abpfiff, gab es kein Halten mehr. Spieler, Trainer und Fans des TSV Klein Scharrel feierten gemeinsam den verdienten Pokalsieg.

Trainer Maik Claußen: „Die Jungs wollten diesen Titel unbedingt"

Nach dem Spiel zeigte sich TSV-Trainer Maik Claußen überwältigt vom Auftritt seiner Mannschaft.

Auf die Frage, was seine Mannschaft aus dem letzten Spiel gegen Loy mitgenommen habe, sagte Claußen:

„Wir haben gemerkt, dass wir dran sind. Schon im Punktspiel gegen Loy hatten wir viele Spielanteile und waren gut im Spiel. Daraus haben wir mitgenommen, dass wir unsere Chancen konsequenter nutzen müssen – und genau das haben die Jungs heute umgesetzt."

Den entscheidenden Faktor für den Erfolg sah der Trainer vor allem in der Einstellung seiner Mannschaft:

„Man hat schon vor dem Spiel gespürt, dass die Mannschaft richtig heiß auf diesen Titel war. Die Jungs wollten den Pokal unbedingt holen und haben von der ersten Minute an alles investiert. Dieser Wille und die Leidenschaft haben heute den Unterschied gemacht."

Natürlich durfte nach dem Schlusspfiff auch die Frage nach der Feier nicht fehlen. Claußen verriet mit einem Lächeln:

„Die eine oder andere Kiste wird sicherlich aufgemacht. Gemeinsam mit unseren Fans geht es noch ins Vereinsheim – ich denke, das wird eine lange Nacht."

Besonders emotional wurde der Trainer bei der Frage nach seinen Gefühlen nach dem Titelgewinn:

„Ich bin einfach verdammt stolz auf die Mannschaft. Die Jungs haben heute wieder alles auf dem Platz gelassen und sich diesen Titel absolut verdient. Ein riesiges Dankeschön geht auch an unsere Fans, die uns die ganze Saison begleitet haben – egal ob zuhause oder auswärts. Das war einfach eine verdammt geile Saison."

Mit dem Pokalsieg setzt der TSV Klein Scharrel seiner starken Spielzeit die Krone auf. Eine Mannschaft, die sich über die gesamte Saison hinweg stetig weiterentwickelt hat, wurde für ihren Einsatz, ihren Teamgeist und ihren unbedingten Siegeswillen belohnt.

Endstand: Loy – TSV Klein Scharrel 1:3 (0:3)

Tore:

0:1 Julian Brumund

0:2 Gönnler

0:3 Stiefkens

1:3 Mondorf

Zuschauer: ca. 350



Schiedsrichter: Jan Dirk Pieperjohanns ( SV Brake )

1.Assistent: Shuaib Saberizada ( TuS Elsfleth )

2.Assistent: Michael Möser ( TuS Elsfleth )

Nach der Verletzung des 2. Assistenten eingesprungen: Fabian Becker ( Schwarz Weiß Oldenburg )

Der Pokal geht nach Klein Scharrel – und die Feierlichkeiten dürften dort noch lange andauern.