TSV Klausdorf: Michel Petersen kehrt zurück

Michel Petersen (TSV Klausdorf) – Foto: Ismail Yesilyurt

Der TSV Klausdorf hat in der Winter-Transferperiode zugeschlagen und dabei nicht lange im Katalog geblättert.Michel Petersen kehrt vom Oberligisten Oldenburger SV zurück in den Schwentinetal im Osten von Kiel und verstärkt ab sofort den Landesligisten. Der 24-Jährige hatte zur Saison 2024/25 den Schritt nach Ostholstein gewagt, nun geht es zurück zu vertrautem (Kunst)Rasen und bekannten Gesichtern.

Vom Jugendfußball in die Oberliga Schon zur Spielzeit 2021/22 lotste Trainer Dennis Trociewicz den Innenverteidiger nach Klausdorf. Petersen, ausgebildet bei der JSG Selenter See sowie beim Preetzer TSV und TSV Selent, entwickelte sich schnell zu einem festen Bestandteil der Mannschaft. Drei Jahre lang war er Leistungsträger eines Teams, das am Oberliga-Aufstieg schnupperte. Es fehlte nicht viel.

Michel Petersen (TSV Klausdorf) im Rücken von Mewan Ali (SpVg Eidertal Molfsee). – Foto: Ismail Yesilyurt

Michel Petersen steht für defensive Stabilität Auf seiner Instagramseite kommentiert der TSV Klausdorf die Rückholaktion mit spürbarer Freude: „Wir freuen uns, mit Michel Petersen einen routinierten Spieler wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Der Innenverteidiger verstärkt uns als Winter-Neuzugang und bringt genau die Erfahrung und Qualität mit, die unserer Defensive zusätzliche Stabilität verleihen wird.“