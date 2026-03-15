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TSV Klausdorf gewinnt intensives Duell beim TSV Kropp mit 2:1
von Ismail Yesilyurt · Gestern, 23:55 Uhr · 0 Leser
Daniel Grossmann (TSV Klausdorf), hier gegen Jannik Reichenberg (li., TSV Rantrum), ist ein hochmoderner Verteidiger mit Torgefahr, der den Sieg in Kropp klarmachte. – Foto: Ismail Yesilyurt