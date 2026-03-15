 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

TSV Klausdorf gewinnt intensives Duell beim TSV Kropp mit 2:1

von Ismail Yesilyurt · Gestern, 23:55 Uhr · 0 Leser
Daniel Grossmann (TSV Klausdorf), hier gegen Jannik Reichenberg (li., TSV Rantrum), ist ein hochmoderner Verteidiger mit Torgefahr, der den Sieg in Kropp klarmachte.
Daniel Grossmann (TSV Klausdorf), hier gegen Jannik Reichenberg (li., TSV Rantrum), ist ein hochmoderner Verteidiger mit Torgefahr, der den Sieg in Kropp klarmachte. – Foto: Ismail Yesilyurt

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