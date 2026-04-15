TSV KK II verpflichtet Bastian Gandyra

– Foto: Andreas Santner

Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II hat mit Bastian Gandyra einen Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Der 23-jährige Offensivspieler wechselt im Sommer vom 1. FC Wunstorf zum Bezirksligisten.

Gandyra soll vor allem die Außenbahn verstärken und bringt laut Verein Tempo, Dynamik sowie eine hohe Einsatzbereitschaft mit. Zudem kennt er das Trainerteam bereits aus gemeinsamen Stationen, was die Integration erleichtern dürfte.

Der Spieler selbst begründete seine Entscheidung insbesondere mit dem positiven Eindruck vom Verein. Ausschlaggebend seien die familiäre Atmosphäre sowie die Perspektive gewesen, die sportliche Entwicklung aktiv mitzugestalten. Gleichzeitig betonte er seinen Anspruch, mit Einsatz und Leidenschaft zum Teamerfolg beizutragen.