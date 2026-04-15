TSV KK II verpflichtet Bastian Gandyra

Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II hat mit Bastian Gandyra einen Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Der 23-jährige Offensivspieler wechselt im Sommer vom 1. FC Wunstorf zum Bezirksligisten.
Gandyra soll vor allem die Außenbahn verstärken und bringt laut Verein Tempo, Dynamik sowie eine hohe Einsatzbereitschaft mit. Zudem kennt er das Trainerteam bereits aus gemeinsamen Stationen, was die Integration erleichtern dürfte.
Der Spieler selbst begründete seine Entscheidung insbesondere mit dem positiven Eindruck vom Verein. Ausschlaggebend seien die familiäre Atmosphäre sowie die Perspektive gewesen, die sportliche Entwicklung aktiv mitzugestalten. Gleichzeitig betonte er seinen Anspruch, mit Einsatz und Leidenschaft zum Teamerfolg beizutragen.
Auch von Vereinsseite wird der Transfer positiv bewertet. Trainer und sportliche Leitung heben vor allem die Flexibilität, Mentalität und den Ehrgeiz des Neuzugangs hervor, die sowohl sportlich als auch für das Mannschaftsgefüge von Bedeutung seien.
Sportlich bewegt sich der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II in der Bezirksliga Hannover Staffel 2 aktuell im oberen Tabellenmittelfeld. Mit 42 Punkten aus 25 Spielen belegt das Team den fünften Platz.
Mit der Verpflichtung von Bastian Gandyra setzt der Verein seinen Kurs fort, junge und entwicklungsfähige Spieler in den Kader zu integrieren und die Grundlage für die kommende Saison zu schaffen.