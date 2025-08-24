TSV KK II überzeugt in der ersten Halbzeit – 3:1-Erfolg über FC Lehrte

Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II hat am Samstag im Heimspiel gegen den FC Lehrte einen verdienten 3:1-Sieg eingefahren. Vor allem die ersten 45 Minuten begeisterten Trainer Marcel Pawlow, der die Leistung seiner Mannschaft als nahezu ideal bezeichnete. „In der ersten Halbzeit spielen wir einen überragenden Fußball, haben gut den Ball laufen lassen, gute Ballstaffetten gehabt und gut gegen den Ball gearbeitet“, sagte der Coach im Anschluss.

Ein weiter bitterer Moment für die Gäste war der frühe Torwartwechsel. „Lehrte musste, ich weiß nicht genau in welcher Minute, den Torwart auswechseln. Der andere war noch nicht da, also musste ein Feldspieler ins Tor“, berichtete Pawlow. Gleichzeitig betonte er: „Das soll das Ergebnis aber nicht schmälern.“

Das 1:0 fiel nach einem Fehler im Aufbau der Gäste: „Die Nummer 8 von Lehrte verliert den Ball, Timon Assassi luchst ihn ihm ab, geht alleine aufs Tor zu und macht das 1:0.“ Auch beim zweiten Treffer war Pawlow zufrieden, weil die Standardsituationen wie einstudiert griffen: „Das 2:0 ist nach einer Ecke gefallen – freut mich, dass sich das Training bei Standards mal gelohnt hat. Genauso, wie wir es trainiert haben, so fällt das Tor über Finn Seier.“ Kurz darauf erhöhte erneut Assassi per Strafstoß auf 3:0.

In der zweiten Halbzeit verlor der TSV KK II den Faden. „Wir lassen uns viel hinten reindrängen, dann fällt das 1:3. Trotzdem haben wir noch zwei, drei Situationen, wo wir den Sack zumachen können, machen es aber nicht.“ Trotz der Schwächen im zweiten Durchgang zog Pawlow ein positives Fazit: „Aufgrund der ersten Halbzeit ist für mich das Ergebnis mehr als verdient.“

Mit nun zehn Punkten aus vier Spielen ist die Ausgangslage für den TSV ausgezeichnet. „Wir sind mit den zehn Punkten sehr, sehr zufrieden und können jetzt ruhiger in die nächsten Wochen gehen. Nach vier Spielen ein solches Resümee ziehen zu können, ist schon mehr als gut“, erklärte der Coach.

Gleichzeitig mahnte Pawlow zur Bodenhaftung: „Wichtig ist, dass wir auf dem Boden bleiben. Wir sind eine zweite Herren, wir sind der Aufbau für die erste Herren.“ Der Blick geht bereits nach vorne: Am kommenden Wochenende wartet ein besonderes Spiel auf den Trainer – es geht gegen seinen Ex-Verein Sportfreunde Anderten. „Das wird mit Sicherheit ein richtig schweres Spiel, richtig ekelhaft. Sie werden alles probieren, um uns zu schlagen. Aber wir freuen uns auf eine gute Trainingswoche und dann schauen wir mal, was passiert.“