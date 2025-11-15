TSV KK gegen Wunstorf - Fair-Play verbindet beide Teams bis heute

Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide erwartet am Sonntag um 14 Uhr den 1. FC Wunstorf zum Spitzenspiel des 17. Spieltags der Landesliga Hannover. Die Gastgeber gehen als Vierter in die Partie, Wunstorf reist als Tabellendritter und zweitbeste Mannschaft der Liga an. Beide Teams sind derzeit gut in Form, die direkten Duelle der vergangenen Saison entschied Wunstorf jeweils für sich.

Krähenwinkel/Kaltenweide reist mit dem emotionalen 3:2-Sieg beim STK Eilvese im Rücken in das Heimspiel, das erst in der Nachspielzeit gedreht wurde. Nach zwei Niederlagen hatte der TSV damit neun Punkte aus den vergangenen fünf Begegnungen geholt. Trainer Pascal Preuß erwartet eine anspruchsvolle Aufgabe. „Wir treffen auf den nächsten starken Gegner. Wieder ein Spiel, in dem wir wie schon gegen Eilvese an unsere Grenzen gehen müssen.“

Die Ausgangslage verspricht ein Duell auf hohem Niveau. „Beide Teams sind derzeit im Aufwind. Nach unserem Sieg gegen Eilvese haben wir ein gutes Gefühl und auch Wunstorf hat zuletzt konstant gepunktet. Das letzte Heimspiel, das sie verloren haben, war das 2:3 gegen Ramlingen. Seitdem haben sie ihre Aufgaben sehr ordentlich erledigt.“

Der Blick richtet sich auch auf zwei Spieler des Gegners, die der Trainer gut kennt. „Ich freue mich besonders auf meine ehemaligen Spieler Halil Aydemir und Xelat Atalan, die sich in Wunstorf gut eingefunden haben.“ Preuß arbeitete mit beiden bereits beim SV Arminia Hannover zusammen. Atalan führt mit 20 Toren die Torschützenliste an.

Für Krähenwinkel wird die Arbeit gegen den Ball entscheidend. „Wunstorf verfügt über viele individuell starke Spieler. Wir müssen versuchen, gerade meinen ehemaligen Schützling Atalan aus dem Spiel zu nehmen, ihm wenig Raum zu geben und ihm die Freude am Spiel zu nehmen. Entscheidend wird sein, in den Zweikämpfen präsent und unangenehm zu sein. Das ist die Basis, um gegen eine Mannschaft wie Wunstorf bestehen zu können.“

Fair-Play verbindet beide Teams bis heute

Die Begegnung steht zudem im Zeichen eines besonderen Moments aus der vergangenen Saison. „Das Duell hat zudem einen besonderen Charakter, da uns der Fair-Play-Preis aus der letzten Saison nach der Elfmeter-Situation im direkten Aufeinandertreffen bis heute verbindet.“ In jener Partie hatte TSV-Kapitän Marlon Pickert nach einem Kontakt mit Wunstorfs Torhüter Marc Engelmann gegenüber dem Schiedsrichter ein Foul verneint, obwohl dieser bereits auf Strafstoß entschieden hatte. Die Entscheidung wurde zurückgenommen, kurz darauf verlor Krähenwinkel mit 0:1.

Für den TSV gibt es vor dem Heimspiel positive Nachrichten. „Einige meiner Spieler kehren rechtzeitig zurück, sodass wir voraussichtlich eine gute Elf aufbieten können.“ Preuß selbst wird wohl fehlen. „Ich selbst werde aus privaten Gründen voraussichtlich nicht dabei sein. Wir werden eine schlagkräftige Truppe stellen können und alles daransetzen, das Maximum aus diesem Spiel herauszuholen.“

Wunstorf reist mit breiter Brust an

Der 1. FC Wunstorf kommt mit einem 2:0 gegen den SV Newroz Hildesheim nach Langenhagen und hat aus den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte geholt. Trainer Naim Gasmi erwartet ein enges Duell. „Wenn man auf die Tabelle schaut, sieht man sofort, wie eng beide Mannschaften beieinander liegen. Uns trennt nur ein Punkt.“

Gleichzeitig hebt er die Qualitäten des Gegners hervor. „Wir wissen aber auch ganz genau, auf welch starken Gegner wir treffen. Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide ist eine Mannschaft mit großer Mentalität, sehr kompakt gegen den Ball und unglaublich leidenschaftlich im Verteidigen. Eine echte Einheit. Im Vergleich zum Vorjahr haben sie vorne zusätzlich die nötige Durchschlagskraft entwickelt. Hinten gradlinig, vorne kreativ und mit starken Einzelspielern ausgestattet. Nicht umsonst hatten sie bis vor kurzen zwölf Spiele in Folge nicht verloren, und auch nach den zwei Niederlagen gegen den TSV Mühlenfeld und SC Hemmingen haben sie sich zuletzt eindrucksvoll zurückgeschlagen.“

Die Richtung ist für ihn klar. „Wir fahren mit klaren Vorstellungen nach Langenhagen, wir wollen unser Spiel auf den Platz bringen, mutig auftreten und die Intensität hochhalten. Spannung und Kampf auf hohem Niveau sind garantiert.“ Gasmi weiß, worauf es ankommt. „Wir reisen nach neun Siegen aus den letzten zehn Pflichtspielen mit breiter Brust nach Langenhagen und wollen an die Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen. Wissen aber auch, dass wir großen Einsatz und den unbedingten Willen sowie den Kampf im Waldstadion annehmen müssen. Wir müssen absolute Laufbereitschaft und Zielstrebigkeit an Tag legen, um die Basis für ein gutes Spiel zu legen.“

Personell muss Wunstorf auf mehrere Spieler verzichten. „Wir müssen weiterhin auf unsere Langzeitverletzten Gürkan Oney und Armin Pjetrovic verzichten. Dazu fällt Daniel Stojanov aus und Richard Mensah fehlt gesperrt. Wieder zurück im Kader ist dafür Tugrancan Singin, der uns nach dreiwöchiger Pause wieder zur Verfügung steht.“

