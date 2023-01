TSV Kirchhain: Drei Neue und schnell zum Klassenerhalt Team der Kreisliga A Marburg will den Klassenerhalt schnell fixieren

36 Punkte hat der TSV Kirchhain in den bisherigen 20 Spielen gesammelt. Mit diesem Abschneiden ist man bis durchaus zufrieden.

Besonders zufrieden zeigt sich Trainer Felix Heiner mit der Abwehrarbeit: "Die Defensivarbeit hat sich im Laufe der Hinrunde gut entwickelt. Außerdem hatten wir zu Saisonbeginn weniger Verletzungen als in der vergangenen Saison."

Der Ball ruht beim TSV noch bis zum 24. Januar, dann startet die Wintervorbereitung der A-Ligisten. "Es gilt weiterhin Stabilität in die Mannschaft zu bringen. Der Klassenerhalt soll so schnell wie möglich klar gemacht werden und die Entwicklung der Mannschaft weiter vorangetrieben werden", erläutert Heiner seine zwei wichtigsten Ziele für die restliche Spielzeit. Außerdem habe man Gegner aus der unteren Tabellenhälfte unterschätzt, was unbedingt abgestellt werden muss.