TSV Kirchenlaibach - VfR Katschenreuth II

Die Gastgeber hatten vor der Pause mehr Ballbesitz, blieben offensiv aber einiges schuldig und präsentierten viel Stückwerk. Tröglein parierte kurz vor der Pause gegen Bauernfeind, vorher hatte Eller gegen den nach einem Freistoß vor ihm aufgetauchten Kirsch gehalten. Nach der Pause beschränkten sich die Gäste auf die Verteidigungsarbeit, der TSV blieb aber weiterhin harmlos, bis Stangl Brehm auf die Reise schickte und dieser alleine vor Tröglein vollendete. Glück hatten die Gastgeber, dass der Schiedsrichter vor dem vermeintlichen Ausgleich in der Schlussminute ein Stürmerfoul gesehen hatte.