TSV Kirchenlaibach - VfR Katschenreuth

In der ersten Halbzeit neutralisierten sich beide Teams so dass kaum Highlights zustande kommen konnten. Erst nach einen Schussversuch von Sendelbeck wachten beide Mannschaften auf und nach der Trinkpause ging der immer stärker werdende VfR durch Michel per Fernschuss in Führung. Im Gegenzug hatten Brehm und Preissinger per Doppelchance die Chance zum Ausgleich, scheiterten aber an Torhüter Weith. Daraufhin bestimmte Katschenreuth das Spiel und hatte durch Pistor und Michel gute Chancen die Führung auszubauen. In der zweiten Hälfte kontrollierten die Gäste weiterhin die Partie ohne offensiv zu glänzen während den Gastgebern nicht viel einfiel. Zehn Minuten vor Schluss dann die Entscheidung. Zuerst scheiterte Brehm per Hacke an Weith und im Gegenzug erzielte wiederum wiederumper Konter das 0:2. Kurz danach erhielt Pöllath nach wiederholten Foulspiel einen Platzverweis. Die Gastgeber waren über das Spiel gesehen ebenbürtig aber der VfR zeigte die reifere und clevere Spielanlage.