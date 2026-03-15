TSV Kirchenlaibach - TSV Neudrossenfeld II

Die Anfangsphase gehörte klar den Gastgebern die durch Bauernfeind nach starker Vorarbeit von Preissinger in Führung gingen. Die in der ersten Halbzeit offensiv harmlosen Gäste hatten durch Lange die Chance auf den Ausgleich aber Eller war in der Situation zur Stelle. Kurz darauf musste Meyer nach schöner Flanke von Sendelbeck nur noch den Fuß hinhalten und eine beruhigende Pausenführung erzielen. Kurz nach Pause erzielte wiederum Meyer per Traumfreistoß aus 20 Meter in den Winkel die Vorentscheidung. Nach dem 3:1 Kopfballtreffer von Greef agierte Neudrossenfeld druckvoller und hatten einige Gelegenheiten die aber der stark spielende Eller vereitelte.