TSV Kirchenlaibach - TSV Engelmannsreuth

In einer am Ende intensiv geführten Partie gewann die Heimelf zwar glücklich aber auch verdient. In der Anfangsphase hatte die Gäste optisches Übergewicht ohne gefährlich vor das Tor zu kommen. Die Gastgeber hatten anfangs Probleme mit der massierten und Kompromisslosen Abwehr der Engelmannsreuther klarzukommen. Die erste Chance im Spiel hatte den sein Alleingang Torhüter Eller stark abwehrte. Kurz darauf konnte selbiger einen Freistoß von Weidenhammer gerade so zur Seite wegboxen. Kurz vor der Halbzeit hatte Gebhardt die Chance die Gastgeber in Führung zu bringen aber sein Kopfball ging aus aussichtsreicher Position an den Pfosten. In der zweiten Hälfte agierte Kirchenlaibach mutiger, die beste Chance hatte aber wiederum Sabbarth der aber den Ball nach ausspielen Torhüter zu weit vorlegte. Die Heimelf ging dann doch überraschend durch einen 30 Meter Strahl durch Kapitän Bauernfeind in Führung. Die Gäste warfen nun alles nach vorne konnten durch Sabbarth den Ausgleich erzielen. Zehn Minuten vor dem Ende konnte Sendelbeck durch einen schönen Freistoß von Sticht den Siegtreffer erzielen. In der hektischen Schlussphase konnte der nicht immer sicher auftretenden Schiedsrichter mit seinen Entscheidungen keine Ruhe in die Partie bringen so dass es auch bis zum Ende unübersichtlich blieb.