TSV Kirchenlaibach - TSV Donndorf-Eckersdorf

Die Heimelf startete konzentriert und war sich der Wichtigkeit der Partie bewusst. Nach zehn Minuten blockte Meyer einen Befreiungsschlag von Torhüter Cukaric ins Tor der Gäste, wobei die Donndorfer ein voriges Handspiel von Brehm zurecht monierten. Nur einige Zeigerumdrehungen markierte Gebhardt die Vorentscheidung in dieser Partie als er nach starker Vorarbeit von Meyer nur noch seinen Fuß hinhalten musste. Brehm erzielte schon nach 20 Minuten den Halbzeitstand . Den Rest der ersten Halbzeit kontrollierte die Heimelf souverän und konzentriert die Partie. Mit dem 4:0 wiederum durch Torjäger Brehm gleich nach der Pause gingen die Feierlichkeiten außerhalb des Platzes langsam los. Die Gäste wehrten sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten tapfer wobei man kaum gefährlich vor das Tor der Gastgeber kommen konnte. Der TSV Kirchenlaibach ist Meister der Kreisliga BT/KU und spielt nach 4 Jahren Abwesenheit wieder in der Bezirksliga.