 2026-04-03T19:57:16.526Z

Spielbericht

TSV Kirchenlaibach - TSV Bischofsgrün

von Christian Sendelbeck · Heute, 14:44 Uhr · 0 Leser
– Foto: IMAGO IMAGES

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KL Bayreuth-Kulmbach
Kir`laibach
Bischofsgrün

Sa., 04.04.2026, 16:00 Uhr
TSV Kirchenlaibach-Speichersdorf
TSV Kirchenlaibach-SpeichersdorfKir`laibach
TSV Bischofsgrün
TSV BischofsgrünBischofsgrün
2
0
Abpfiff

In einem weitestgehend einseitigen Spiel hatte der TSV Kirchenlaibach von Anfang an mehr Spielanteile und spielte zielstrebig nach vorne. In der 7. Spielminute erzielte Nickl nach schöner Annahme sehenswert den 1:0 Führungstreffer. Die Gäste setzten auf schnelles Umschaltspiel und kamen in der ersten Halbzeit einmal gefährlich vors Tor, was aber von der guten Abwehr geklärt werden konnte.

In der zweiten Halbzeit ein ähnliches Spiel, die Heimmannschaft spielte sich einige gute Chancen heraus und konnte nach schöner Vorarbeit von Sendelbeck durch Luca Meyer den 2:0 Siegtreffer markieren.

Der Sieg hätte durchaus höher ausfallen können aber torwart Herrmann zeigte eine sehr gute Leistung und verhinderte weitere Einschläge.

Zu erwähnen bleibt, dass der Gegner nie aufgesteckt hat und kämpferisch gut dagegengehalten hat.