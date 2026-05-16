 2026-05-15T09:36:57.455Z

Spielbericht

TSV Kirchenlaibach - TSV Bad Berneck

von Christian Sendelbeck · Heute, 11:01 Uhr · 0 Leser

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KL Bayreuth-Kulmbach
Kir`laibach
Bad Berneck
Gestern, 18:30 Uhr
TSV Kirchenlaibach-Speichersdorf
TSV Kirchenlaibach-SpeichersdorfKir`laibach
TSV Bad Berneck
TSV Bad BerneckBad Berneck
7
2
Abpfiff

Die Kirchenlaibacher gingen durch Torjäger Brehm schon nach drei Minuten in Führung, spielten sich danach in einen regelrechten Torrausch und machten die Niederlage bei den Heinersreuthern eindrucksvoll vergessen. Den schönsten Treffer des Tages steuerte Doppeltorschütze Gebhardt bei, der den Ball aus gut 20 Metern in den Winkel setzte.