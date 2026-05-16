TSV Kirchenlaibach - TSV Bad Berneck

Die Kirchenlaibacher gingen durch Torjäger Brehm schon nach drei Minuten in Führung, spielten sich danach in einen regelrechten Torrausch und machten die Niederlage bei den Heinersreuthern eindrucksvoll vergessen. Den schönsten Treffer des Tages steuerte Doppeltorschütze Gebhardt bei, der den Ball aus gut 20 Metern in den Winkel setzte.