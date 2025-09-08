TSV Kirchenlaibach - TDC Lindau

Der TSV hat von Beginn an das Zepter in die Hand genommen und ging in Folge dessen auch verdient 1:0 durch Manuel Brehm nach schöner Flanke von Kümmerl in Führung.

Auch im Anschluss erarbeitete sich der TSV einige gute Chancen durch sehenswerte Spielzüge und ging folgerichtig in der 30. Spielminute erneut durch Brehm nach schöner Vorarbeit mit 2:0 in die Halbzeit.