TSV Kirchenlaibach - TDC Lindau

Der TSV hat von Beginn an das Zepter in die Hand genommen und ging in Folge dessen auch verdient 1:0 durch Manuel Brehm nach schöner Flanke von Kümmerl in Führung.
Auch im Anschluss erarbeitete sich der TSV einige gute Chancen durch sehenswerte Spielzüge und ging folgerichtig in der 30. Spielminute erneut durch Brehm nach schöner Vorarbeit mit 2:0 in die Halbzeit.
In der zweiten Halbzeit war der TDC Lindau steht’s bemüht um den Anschlusstreffer, scheiterte aber meist an der gut organisierten Laibicher Abwehr.
Die Gastgeber erspielten sich trotzdem noch gute Chancen und gingen in der 77. Minute durch Manuel Brehm zum 3:0 Endstand in Führung.
Aufgrund der spielerischen Überlegenheit des Gastgebers ist der Sieg absolut verdient.