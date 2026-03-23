TSV Kirchenlaibach - SV Motschenbach

Gegen von Anfang an tief stehende Gäste tat sich der Tabellenführer lange Zeit sehr schwer sich Chancen zu erspielen beziehungsweise kreative Lösungen zu finden. Erst nach einen langen Ball von Ziegler auf Bauernfeind der dann mühelos einschob gelang die Führung. Kurz darauf hatten die Gäste ihre beste Chance im gesamten Spiel als man mit einen indirekten Freistoß im Strafraum des TSV an der vielbeinigen Abwehr scheiterte. In der zweiten Hälfte wurde die Heimelf druckvoller und konnte per Kopf durch Schott die Führung ausbauen. So war nun der letzte Wille der Gäste gebrochen und Brehm erzielte nach einen Eckball den 3:0 Endstand wobei danach weitere Chancen nicht genutzt wurden.