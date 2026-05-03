TSV Kirchenlaibach - SV Kirchahorn

Bei sommerlichen Temperaturen begann die Partie recht verhalten wobei die Heimelf mehr Ballbesitz hatte während sich die Gäste auf ihre Defensive konzentrierte. Mitte der ersten Hälfte wurde die Begegnung schwungvoller und beide Teams hatte ihre Chancen wobei beide Keeper ihre Klasse zeigten. Sendelbeck war es vorbehalten kurz vor der Halbzeit den Führungstreffer zu erzielen. Mit den Halbzeitpfiff hatte Kirchahorn die Chance auf den Ausgleich aber Eller parierte im letzten Moment stark. Nachdem Kümmerl mit einen Kopfballtor die Führung ausbaute war eine Vorentscheidung gefallen auch wenn die Gäste nicht aufgaben und kurz darauf die Chance auf den Anschlusstreffer hatten aber Eller wiederum stark parierte. Mit dem 3:0 durch Brehm war die Partie entschieden und der Tabellenführer erhöhte das Ergebnis weiter durch Nickl und Brehm. Die keineswegs enttäuschenden Gäste verdienten sich ihren Ehrentreffer durch Hümmer per Kopfball.