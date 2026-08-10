TSV Kirchenlaibach - SpVgg Saalestadt

Die frühe Führung der Gastgeber durch Brehm hätte Lawall kurz darauf ausgleichen können aber Torhüter Eller klärte per Fußabwehr den Versuch ab. Kurz darauf lag der Ball schon im Tor der Gastgeber aber der Linienrichter hob zum Unverständnis der Gäste die Fahne, er hatte eine vermeintliche Abseitsposition gesehen. Nur ein paar Minuten fiel dann doch der Ausgleich als Rüger nach einer schönen Passstafette zum Ausgleich einschob. Nach der Trinkpause wurde das Spiel nun ausgeglichener und beide Teams hatte Möglichkeiten nochmal in Führung zu gehen. Kurz nach der Pause gingen die SpVgg in Führung als Eller einen Schuss von Bertl parieren konnte aber beim Nachschuss des zur Halbzeit eingewechselten Köppel machtlos war. 20 Minuten vor Schluss dann sowas wie die Vorentscheidung als Ziegler sich nur per Notbremse gegen den alleine aufs Tor laufenden Köppel zur Helfen wusste und dafür die rote Karte kassierte. Den folgenden Freistoß von Lawall parierte Eller per Faustabwehr. Kurz darauf legte Meyer im eigenen Strafraum Bertl, die Folge war Elfmeter den Lawall verwertete. Der TSV versuchte nochmal alles und hatte kurz Schluss durch Sendelbeck die Chance zum Anschlusstreffer aber sein Heber ging knapp am Tor vorbei. Im Gegenzug hatte Köppel noch die Möglichkeit das Ergebnis höher zu stellen aber wieder war Eller zur Stelle.