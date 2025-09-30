TSV Kirchenlaibach - SG Trockau

Die Gäste verzeichneten in der Anfangsphase der Partie gleich die erste Chance durch Schmitt aber seine Kopfball ging knapp über Gehäuse. Im Gegenzug scheiterte Brehm nach einen Abwehrfehler mit seinen Schuss an der Latte. Die Heimelf drückte nun die SG immer tiefer in die eigene Hälfte aber der Abwehrverbund der Trockauer hielt den bis zur Halbzeit stand. In der zweiten Halbzeit das gleiche Bild, Kirchenlaibach drückte aufs Tempo und hatte wiederum durch Brehm die Führung auf den Fuß aber vergab aus 5 Meter freistehend. Kurz vor Schluss konnten die Gastgeber doch noch jubeln als Nickl mit seinen Schuss Torhüter Arnold keine Chance ließ.