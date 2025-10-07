– Foto: Niklas vom Ende

TSV Kirchenlaibach schlägt SV Heinersreuth im Spitzenspiel TSV Kirchenlaibach-Speichersdorf - SV Heinersreut (2:0) Verlinkte Inhalte KL Bayreuth-Kulmbach Kir`laibach Heinersreuth

Bei strömenden Regen und tiefen Geläuf entwickelte sich eine kampfbetonte Partie wobei der TSV besser ins Spiel fand und durch Sendelbeck und Kümmerl gute Abschlüsse hatten. Die gefährlichste Situation hatten trotzdem die Gäste als Dall nach einer Flanke per Spreizschlag aus fünf Metern zum Abschluss kommen konnte aber sein Versuch ging über das Tor.

Kurz darauf erzielte Brehm nach schöner Vorarbeit von Nickl per Schuss aus der Drehung die Führung für den TSV. In der zweite Halbzeit war beiden Mannschaften die Witterung anzumerken so das es immer zerfahrener wurde, wobei die Heimelf weiterhin die bessere Mannschaft war. Die große Chance zur Vorentscheidung hatte wiederum Brehm der es schaffte den Ball aus drei Metern am leeren Tor vorbeizulegen.