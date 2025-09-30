TSV Kirchenlaibach II verliert knapp gegen FC Eintracht Bayreuth

In einer höhepunktarmen ersten Hälfte hatten die Gäste mehr von der Partie ohne aber gefährlich vor das Tor der defensiv gut stehenden Heimelf zu kommen. Die letzten Minuten vor der Halbzeit wurde es nochmal hektisch, nach einen Handspiel von Nickl im Strafraum blieb die Pfeife des Schiedsrichters stumm. Kurz darauf konnte Heublein mit einen nicht unhaltbaren Schuss aus 25 Metern die Führung für die Eintracht erzielen.