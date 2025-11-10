TSV Kirchenlaibach II - USC Bayreuth

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Auf schwerst bespielbarem Boden kamen die Gäste besser ins Spiel und gingen in Führung. Nur fünf Minuten später kassierte die Studentenelf eine Rote Karte nach einer Notbremse. Die Gastgeber hatten fortan mehr vom Spiel, ohne aber zwingend zu werden. Nach der Pause war der USC, numerisch wieder in Gleichzahl, stärker. Knie sorgte nach einem Freistoß per Kopf für den Ausgleich.