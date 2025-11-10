TSV Kirchenlaibach II - USC Bayreuth

Auf schwerst bespielbarem Boden kamen die Gäste besser ins Spiel und gingen in Führung. Nur fünf Minuten später kassierte die Studentenelf eine Rote Karte nach einer Notbremse. Die Gastgeber hatten fortan mehr vom Spiel, ohne aber zwingend zu werden. Nach der Pause war der USC, numerisch wieder in Gleichzahl, stärker. Knie sorgte nach einem Freistoß per Kopf für den Ausgleich.