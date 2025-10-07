TSV Kirchenlaibach II unterliegt FSV Bayreuth II durch späten Treffer

Bei zu Spielbeginn einsetzenden Regen entwickelte sich ein munteres Spiel wobei der FSV besser in die Partie kam und die ersten Gelegenheiten verzeichnete. Die Gastgeber wurden nun griffiger und hatten im Laufe der ersten Halbzeit gute Chancen zur Führung die aber nicht genutzt wurden.

In der zweiten Halbzeit ließ das Niveau der Partie aufgrund der Witterungsverhältnisse nach, die Heimelf war trotzdem immer noch überlegen und hatte weitere Chancen die leider vergeben wurden. Den Siegtreffer erzielten die Gäste per Kopfball durch Münster der nach einer Flanke alleine am Pfosten stand. Die Schlussoffensive des TSV verpuffte leider wirkungslos. Eine unglückliche Niederlage für Kirchenlaibach.