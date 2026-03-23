TSV Kirchenlaibach II - TSV St.Johannis Bayreuth

– Foto: IMAGO IMAGES

In der ersten Halbzeit war es ein Spiel auf Augenhöhe die Kanzer waren bemüht nach vorne zu spielen, scheiterten aber an der gut organisierten TSV Abwehr. Im zweiten Durchgang zunächst ein ähnliches Bild bis zur 56. Spielminute als Seifert nach einem Eckball per Kopf zur Stelle war. Kurze Zeit später bekam der TSV St. Johannis eine Zeitstrafe, woraufhin sich einige Chancen für Kirchenlaibach ergaben, diese aber ungenutzt blieben. Ein sehenswert abgeschlossener Konter wurde zum 2:0 genutzt und die spielerisch jetzt besseren Kanzer erhöhten im Endspurt noch auf 3:0 und 4:0. Trotz des etwas hohen Ergebnisses steckte der TSV Kirchenlaibach nicht auf und präsentierte sich kampfstark, gegen einen guten Gegner, der auch zurecht um den Aufstieg mitspielt.