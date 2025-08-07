TSV Kirchenlaibach II - TFC Bayreuth

Beim Duell der bis dahin noch punktlosen beiden Mannschaften war zunächst eine gewissen Anspannung zu spüren. In der 24. Minute erzielte Preißinger nach sehenswerter vorarbeit durch Masching das 1:0 für die Gastgeber. Die Gäste waren stets um den Ausgleich bemüht, scheiterten meist aber an der TSV Abwehr.

In der zweiten Hälfte entwickelte sich ein Chancenübergewicht auf Seiten der Gastgeber, die aber viele Gelegenheiten ungenutzt ließen. Nachdem Nickl dann das verdiente 2:0 erzielen konnte, wurde es noch einmal wenig später durch einen berechtigen Foulelfmeter spannend und der TFC konnte auf 1:2 verkürzen.