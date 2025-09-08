TSV Kirchenlaibach II - SV Weidenberg

In einer guten Kreisklasse Partie spielte zunächst der SV Weidenberg etwss zielstrebiger und ging nach einem Eckball 1:0 durch Niebe in Führung.
Der TSV zeigte sich zunächst unbeeindruckt und begann immer mehr sich gute Chancen heraus zuspielen. Dadurch nutzte der TSV zwei sehenswert herausgespielte Treffer zum 1:1 durch Masching und 2:1 durch Kaußler.
Die Heimmannschaft verteidigte die Führung kompakt und kam durch den ein oder anderen Konter noch zu weiteren Möglichkeiten, konnte diese aber leider nicht zum 3:1 nutzen.
Nachdem ein unglücklicher langer Ball in den Beinen des Gegners landete glichen diese dann zum 2:2 aus.
7 Minuten später köpfte Niebe dann zur 3:2 Führung für den SV Weidenberg.
Kirchenlaibach hatte auch danach noch die ein oder andere Chance um auszugleichen, ließen diese aber ebenfalls ungenutzt.
Für die Gastgeber eine unglücklichere Niederlage, da man durchaus einen Punkt verdient gehabt hätte.