TSV Kirchenlaibach II - SV Weidenberg

In einer guten Kreisklasse Partie spielte zunächst der SV Weidenberg etwss zielstrebiger und ging nach einem Eckball 1:0 durch Niebe in Führung. Der TSV zeigte sich zunächst unbeeindruckt und begann immer mehr sich gute Chancen heraus zuspielen. Dadurch nutzte der TSV zwei sehenswert herausgespielte Treffer zum 1:1 durch Masching und 2:1 durch Kaußler.

Die Heimmannschaft verteidigte die Führung kompakt und kam durch den ein oder anderen Konter noch zu weiteren Möglichkeiten, konnte diese aber leider nicht zum 3:1 nutzen. Nachdem ein unglücklicher langer Ball in den Beinen des Gegners landete glichen diese dann zum 2:2 aus.