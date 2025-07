TSV Kirchenlaibach II - SV Seybothenreuth

In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit spielten sich die ballbestimmenden Gäste in der Schlussphase zwei gute Chancen heraus, doch Kettel parierte überragend. Nach dem goldenen Treffer vom Elfmeterpunkt versuchte Seybothenreuth weiterhin, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken, konnte sich aber keine weiteren Chancen herausspielen. Die Schlussoffensive der Gastgeber verpuffte, auch da Keeper Tobias Gintenreiter einen Schuss von Tobias Deinzer in Weltklassemanier entschärfte