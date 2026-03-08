TSV Kirchenlaibach II - SV Schreez

In der ersten Halbzeit war die Heimelf die effektivere Mannschaft da man aus 2 Chancen, 2 Tore erzielte. Die Gäste agierten mit langen Bällen und hatten optisch ein Übergewicht ohne wirklich gefährlich vors zu kommen. In der agierte Schreez druckvoller und konnte durch Sippl den Anschlusstreffer erzielen. Nur ein paar Minuten konnten die Gäste den verdienten Ausgleich erzielen. In der Nachspielzeit gelang den nun überlegenden Gäste doch noch der Siegtreffer.