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Spielbericht
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TSV Kirchenlaibach II - SV Mistelgau II
von Christian Sendelbeck · Heute, 17:44 Uhr · 0 Leser
Der TSV ging nach einer Viertelstunde durch Klusaczek nach schönen Pass von Knie in Führung, in der Folgezeit zeigte die Heimelf ungeahnte Effizienz im Abschluss und schraubte das Ergebnis zur Halbzeit höher. Im zweiten Durchgang probierte Mistelgau nochmal alles konnten durch Boog den Ehrentreffer erzielen. Die Gäste hatten zwar mehr Ballbesitz erspielten sich aber kaum gefährliche Torchancen während die junge Heimelf kämpferisch mehr als überzeugte.