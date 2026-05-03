TSV Kirchenlaibach II - Sportring Bayreuth II

Die Gastgeber gingen nach einen schweren Abspielfehler des Sportring früh durch Schott in Führung. Im Gegenzug hatte Wahler die Chance zum Ausgleich aber sein Heber strich knapp am Gehäuse vorbei. Danach verflachte die Partie zusehends wobei die Gäste mehr Spielanteile hatten, der TSV aber kämpferisch und läuferisch überzeugte. Schott sowie Sticht hätten mit ihren Chancen das Ergebnis zur Halbzeit höher stellen müssen. In der zweiten Hälfte konnte der TSV in einer starken Druckphase des Sportring nach einen Konter durch ein Eigentor die Führung ausbauen. Im direkten Gegenzug konnte Reichel den Anschlusstreffer erzielen wonach die Gäste das Spiel komplett übernahmen und Gastgeber sich ihren Schicksal hingaben. Wahler markierte im 2. Versuch den Ausgleich und markierte kurz darauf 22 – Meter- Hammer den Siegtreffer.