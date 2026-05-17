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Spielbericht
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TSV Kirchenlaibach II - SG Hummeltal/Glashütten
von Christian Sendelbeck · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
Die Platzherren starteten mit zwei guten Möglichkeiten in die Partie, die sie lange Zeit kontrollierten. Kurz vor der Pause traf Münch nach einem Eckball mit der ersten Gästechance. Im zweiten Durchgang konnte Schott schnell egalisieren. Die Frankenpfälzer hatten auch in der Folgezeit mehr Ballbesitz, verzeichneten gegen die routinierte Gästeelf aber kaum gefährliche Situationen. Als Nickl mit einem 30-Meter-Freistoß Keeper Großmann überraschte, konnte der TSV zwar jubeln, muss aber trotzdem den Gang in die A-Klasse antreten.