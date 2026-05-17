 2026-05-15T09:36:57.455Z

Spielbericht

TSV Kirchenlaibach II - SG Hummeltal/Glashütten

von Christian Sendelbeck · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

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KK Bayreuth-Kulmb. 5
Kir`laibach II
SG Hummeltal
Heute, 14:00 Uhr
TSV Kirchenlaibach-Speichersdorf
TSV Kirchenlaibach-SpeichersdorfKir`laibach II
SG Hummeltal / Glashütten
SG Hummeltal / GlashüttenSG Hummeltal
2
1
Abpfiff

Die Platzherren starteten mit zwei guten Möglichkeiten in die Partie, die sie lange Zeit kontrollierten. Kurz vor der Pause traf Münch nach einem Eckball mit der ersten Gästechance. Im zweiten Durchgang konnte Schott schnell egalisieren. Die Frankenpfälzer hatten auch in der Folgezeit mehr Ballbesitz, verzeichneten gegen die routinierte Gästeelf aber kaum gefährliche Situationen. Als Nickl mit einem 30-Meter-Freistoß Keeper Großmann überraschte, konnte der TSV zwar jubeln, muss aber trotzdem den Gang in die A-Klasse antreten.