TSV Kirchenlaibach II - FSV Schnabelwaid

Die Hausherren legten los, wie die berühmte Feuerwehr, Schnabelwaids Keeper Grellner vereitelte schon nach zwei Minuten den ersten Hochkaräter und avancierte zum überragenden Akteur im ersten Durchgang. Der wieder einmal aushelfende Mittelfeldstratege Daniel Guhl brachte die Gäste in Überzahl nach einer Zeitstrafe und zu kurz abgewehrter Ecke in Führung. Der TSV konnte durch Kaussler, der die Vorlage des Ex-Schnabelwaiders Masching veredelte, ausgleichen und scheiterte weitere Male an Grellner. Auf der anderen Seite versemmelte Spielertrainer Kretschmer zweimal aus vielversprechender Lage. Je einen Treffer in der Schlussminute erkannte der Unparteiische ab.