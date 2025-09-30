TSV Kirchenlaibach II - FC Bayreuth

In einer höhepunktarmen ersten Hälfte hatten die Gäste mehr von der Partie ohne aber gefährlich vor das Tor der defensiv gut stehenden Heimelf zu kommen. Die letzten Minuten vor der Halbzeit wurde es nochmal hektisch, nach einen Handspiel von Nickl im Strafraum blieb die Pfeife des Schiedsrichters stumm. Kurz darauf konnte Heublein mit einen nicht unhaltbaren Schuss aus 25 Metern die Führung für die Eintracht erzielen. In der zweiten Hälfte agierte der TSV nun offensiver und hatte durch Knie die Chance zum Ausgleich aber Torhüter Becker klärte den Ball zur Ecke. Auch danach hatten Gastgeber weitere Möglichkeiten zum Ausgleich, scheiterten aber am eigenen Unvermögen oder an der Latte. In der hitzigen Schlussphase warf der TSV nochmal alles nach vorne aber die Gäste verteidigten dir Partie clever zu Ende.