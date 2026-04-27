TSV Kirchenlaibach II - BSC Saas Bayreuth II

Die Partie begann recht verhalten wobei die die Gäste due reifere Spielanlage zeigten während sich der TSV auf die Defensive konzentrierte. Nach 20 Minuten konnten die Heimelf mit ihrer ersten Chance im Spiel in Führung gehen als Deinzer Marco Lucas auf die Reise schickte und völlig uneigennützig den Ball auf den freistehend Klusaczek spielte der ins leere Tor traf. Mit den Halbzeitpfiff nutze Dorsch einen Fehler von Torhüter Akt aus und netzte ein. Mit dem 3:0 durch Stangel war die Vorentscheidung gefallen wobei die Gäste im Gegenzug einen kapitalen Abwehrbock durch D’Adonna zum Anschlusstreffer nutzten. Mit den 4:1 durch Nerlich nach 80 Minuten war die Partie entschieden. Den eingewechselten Walter war es vorbehalten mit seinen ersten Treffer im Herrenbereich den Endstand zu erzielen.