TSV Kirchenlaibach - FC Neuenmarkt

In einem auf schwer zu bespielendem Boden äußerst zerfahrenen Spitzenspiel hatten die Gastgeber mehr Spielanteile, scheiterten aber regelmäßig an der gut disponierten Neuenmarkter Defensive. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Frankenpfälzer die Schlagzahl und kamen durch Preißingers Kopfball nach Bauernfeinds Eckball zum zwölften Sieg in Serie. Die bislang einzige Niederlage aus dem Hinspiel machten die Gastgeber damit wett, wobei die ohne den damaligen Matchwinner Forkel angetretenen Eisenbahner hernach das Kommando übernahmen, aber an der vielbeinigen TSV-Abwehr scheiterten.