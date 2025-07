TSV Kirchenlaibach - FC Creussen

Ein auch in der Höhe verdienter Sieg für die drückend überlegende Heimelf. Von Anfang an ließ man keine Zweifel aufkommen wer als Sieger den Platz verlassen sollte. In der Mitte der ersten Halbzeit eröffnete Jonas Bauernfeind nach schönen Steckpass von seinen Bruder Simon den Torreigen. In der Folge erhöhte der TSV bis zur Halbzeit seine Torausbeute auf 4:0. Highlight war natürlich das 4:0 durch Simon Bauernfeind den seine Volleyabnahme nach einen abgewehrten Eckball im Winkel einschlug. Die zweite Hälfte war für die Heimelf nur noch Formsache und Brehm und Simon Bauernfeind konnten sich am Ende als Doppeltorschützen auszeichnen. Creussen hatte bei ihrer einzigen Chance im Spiel Pech bei Lattentreffer in der zweiten Halbzeit.