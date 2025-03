TSV Kirchenlaibach - FC Creussen

In einem umkämpften Derby zwischen dem TSV und dem FC Creußen war die Anfangsphase von vielen energischen Zweikämpfen geführt. Der Gast machte es der Heimmannschaft schwer, dadurch waren auch Torchancen Mangelware.

In der zweiten Halbzeit erarbeitete sich Kirchenlaibach ein Übergewicht an Chancen und ging kurz nach der Halbzeit nach schöner Einzelaktion von Bauernfeind J durch Daniel Deubzer in der Mitte in Führung.