TSV Kirchdorf verpflichtet Torjäger Christian Kolter Der Angreifer kommt vom TSV Goltern von FD · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Eichholz

Der TSV Kirchdorf am Deister treibt seine Kaderplanung für die kommende Bezirksliga-Saison weiter voran und hat mit Christian Kolter den zweiten Sommerneuzugang vorgestellt. Der Offensivspieler wechselt vom TSV Goltern an den Deister und soll die Angriffsreihe der Kirchdorfer verstärken.

Mit Kolter sichert sich der TSV Kirchdorf die Dienste eines Stürmers, der seine Torgefahr in den vergangenen Jahren eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Trotz des Abstiegs des TSV Goltern gehörte der Angreifer regelmäßig zu den auffälligsten Offensivkräften der Liga. In der abgelaufenen Spielzeit erzielte er in 17 Bezirksligapartien 15 Tore und war damit für ein Drittel aller Golterner Treffer verantwortlich. Auch der Blick auf die vergangenen Jahre unterstreicht seine Konstanz vor dem gegnerischen Tor. In der Saison 2024/25 gelangen ihm 13 Treffer in 16 Spielen, ein Jahr zuvor traf er 17-mal in 25 Einsätzen. Besonders herausragend verlief die Spielzeit 2022/23, als Kolter in der Bezirksliga Hannover Staffel 2 mit 28 Toren in 25 Partien zu den erfolgreichsten Angreifern der Liga gehörte.

Insgesamt stehen damit 73 Tore in den vergangenen vier Spielzeiten zu Buche – eine Bilanz, die den Ruf des Offensivspielers als verlässlichen Torjäger untermauert. Neben seiner Abschlussstärke bringt der Neuzugang auch Erfahrung und Flexibilität mit, da er in verschiedenen Offensivrollen eingesetzt werden kann. Für den TSV Kirchdorf kommt die Verpflichtung zu einem wichtigen Zeitpunkt. Nach dem Aufstieg in die Bezirksliga im Vorjahr schloss die Mannschaft die Saison 2025/26 auf dem neunten Tabellenplatz ab. Mit 80 erzielten Treffern gehörten die Deisterstädter zwar zu den offensivstärkeren Teams der Liga, kassierten jedoch auch 91 Gegentore. Die Verantwortlichen arbeiten daher intensiv daran, den Kader weiterzuentwickeln und die Mannschaft insgesamt konkurrenzfähiger aufzustellen.