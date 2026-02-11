TSV Kirchdorf verpflichtet Tim Sehnert als ersten Winterneuzugang

Das ist Tim Sehnert – Foto: Instagram: TSV Kirchdorf

Der TSV Kirchdorf hat seinen ersten Transfer in der Winterpause bekannt gegeben. Tim Sehnert wird künftig das Bezirksliga-Team verstärken und stand bereits während der Hallensaison erstmals im Trikot des Vereins auf dem Platz. Nun gehört der 20-jährige Mittelfeldspieler auch im Pflichtspielbetrieb fest zum Kader.

Sehnert kommt mit Spielpraxis aus der vergangenen Saison, in der er für Germania Egestorf-Langreder II 26 Partien absolvierte und dabei ein Tor erzielte. In Kirchdorf soll er künftig als flexibel einsetzbare Option im Mittelfeld zusätzliche Alternativen eröffnen.

Der Neuzugang formulierte klare persönliche Ziele: „Meine persönlichen Ziele sind es, der Mannschaft zu helfen und das Beste aus mir herauszuholen, mich ständig zu verbessern und hart zu arbeiten. Meine Ziele mit der Mannschaft ist der maximale Erfolg.“