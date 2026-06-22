TSV Kirchdorf verpflichtet Leon Bock für die Defensive Der Bezirksligist präsentiert seinen ersten Sommerneuzugang von red · Heute, 14:52 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Der TSV Kirchdorf hat den ersten Neuzugang für die Saison 2026/27 unter Dach und Fach gebracht. Mit Leon Bock wechselt ein erfahrener Defensivspieler vom TSV Goltern an den Deister und soll die Abwehr der Schwarz-Weißen verstärken.

Mit Leon Bock gewinnt der TSV Kirchdorf einen Spieler, der über reichlich Erfahrung in der Bezirksliga verfügt. Der 28-Jährige kommt vom Nachbarn TSV Goltern und bringt die Voraussetzungen mit, um der Defensive des Vereins zusätzliche Stabilität zu verleihen. Die Verantwortlichen versprechen sich von dem Defensivakteur vor allem Präsenz, Übersicht und Konstanz – Qualitäten, die im Kampf um eine erfolgreiche Saison eine wichtige Rolle spielen sollen.