TSV Kirchdorf siegt in einem spannenden Duell

Der TSV Kirchdorf am Deister hat am dritten Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 einen wichtigen Heimsieg gefeiert. Gegen den FC Springe setzte sich die Elf von Trainer Pascal Biank mit 3:1 (2:0) durch und schob sich damit ins obere Tabellendrittel.

„Aus meiner Sicht war es ein körperlich intensives Spiel, in dem wir sehr gut dagegengehalten haben“, resümierte Biank nach dem Abpfiff. Seine Mannschaft nutzte zwei Unachtsamkeiten der Gäste eiskalt aus. Zunächst brachte Brosien die Hausherren nach 21 Minuten in Führung, nur acht Minuten später erhöhte Schendel zum 2:0. „In der ersten Halbzeit haben wir die Fehler des Gegners konsequent bestraft. Springes beste Chance hat unser Hüter stark im Eins-gegen-Eins bereinigt“, erklärte Biank.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Springer besser aus der Kabine. Mehrfach drängte das Team von Trainer Rudolph auf den Anschlusstreffer, doch Kirchdorfs Defensive hielt zunächst stand. „Springe hatte in der zweiten Halbzeit die ein oder andere Möglichkeit, den Anschluss zu machen“, sagte Biank. Als die Gäste nach einem Platzverweis in Unterzahl agieren mussten, hätte Kirchdorf die Partie früh entscheiden können. „Mit einem Mann mehr haben wir nicht die nötige Ruhe ins Spiel bekommen. Wir haben zu schnell in der Vorwärtsbewegung den Ball verloren. Zwei, drei Situationen hätten wir besser ausspielen müssen, um den Deckel frühzeitig draufzumachen.“

So blieb es spannend, und die Partie nahm eine hektische Schlussphase. Nach einem unglücklichen Handspiel im Strafraum entschied der Schiedsrichter in der 86. Minute auf Elfmeter – Mack verwandelte sicher zum 1:2. „Das war ein unglücklicher Elfmeter gegen uns, der Springe nochmal ins Spiel gebracht hat“, kommentierte Biank. In der Nachspielzeit sorgte jedoch erneut Schendel mit seinem zweiten Treffer (90.+6) für die endgültige Entscheidung.