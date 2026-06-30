TSV Kirchdorf holt Robert Just zurück

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Der TSV Kirchdorf treibt seine Personalplanungen für die Saison 2026/27 weiter voran. Mit Robert Just kehrt ein alter Bekannter an den Deister zurück. Der Offensivspieler wechselt vom künftigen Ligakonkurrenten TSV Barsinghausen zu den Schwarz-Weißen.
Mit Robert Just gewinnt der TSV Kirchdorf einen Angreifer, der reichlich Erfahrung aus höheren Spielklassen mitbringt. Der Offensivspieler absolvierte in den vergangenen Jahren zahlreiche Einsätze in der Landes- und Oberliga und machte dabei immer wieder seine Qualitäten im Torabschluss unter Beweis.
Nach mehreren Jahren kehrt Just nun zu seinem früheren Verein zurück und soll dort künftig die Offensive beleben. Seine Abschlussstärke und Routine verleihen dem Angriff zusätzliche Qualität.
Wichtiger Baustein für die Offensive
Für den TSV Kirchdorf ist die Rückkehr des Angreifers ein weiterer bedeutender Schritt in der Kaderplanung. Nach den ersten Sommertransfers verstärken die Verantwortlichen nun gezielt auch die Offensive.
Mit Robert Just erhält der Bezirksligist einen Spieler, der die Liga kennt und durch seine Erfahrung sowie seinen Torriecher eine Führungsrolle im Angriff übernehmen kann. Die Verantwortlichen hoffen, dass der Rückkehrer maßgeblich dazu beiträgt, die Schwarz-Weißen in der kommenden Saison offensiv noch schlagkräftiger aufzustellen.