TSV Kirchdorf holt Robert Just zurück

Mit Robert Just gewinnt der TSV Kirchdorf einen Angreifer, der reichlich Erfahrung aus höheren Spielklassen mitbringt. Der Offensivspieler absolvierte in den vergangenen Jahren zahlreiche Einsätze in der Landes- und Oberliga und machte dabei immer wieder seine Qualitäten im Torabschluss unter Beweis.

Nach mehreren Jahren kehrt Just nun zu seinem früheren Verein zurück und soll dort künftig die Offensive beleben. Seine Abschlussstärke und Routine verleihen dem Angriff zusätzliche Qualität.