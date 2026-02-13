TSV Kirchdorf holt Luca Sehnert

– Foto: Andreas Santner

Der TSV Kirchdorf aus der Bezirksliga Hannover Staffel 3 hat seinen zweiten Winterneuzugang für die Rückrunde vorgestellt. Mit Luca Sehnert kommt ein junger Torwart vom TSV Wennigsen, der in der Hinrunde dort zwischen den Pfosten stand.

Sehnert bringt zudem bereits Bezirksliga-Erfahrung mit. In der Saison zuvor sammelte er Spielpraxis bei der Reserve von Germania Egestorf. In Kirchdorf soll er die Konkurrenzsituation im Tor weiter erhöhen.

Ziel: Top 5 in der Rückrunde

Nach Angaben des Vereins konnte sich Sehnert in den vergangenen Wochen bereits gut in die Mannschaft integrieren. Der Keeper selbst formuliert klare Erwartungen an die kommenden Monate.